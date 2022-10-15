بريطانيا تعاقب محتجين سكبا حساء الطماطم على لوحة "عباد الشمس"

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قالت شرطة العاصمة في بيان يوم السبت إن اثنين من المحتجين على الوقود الأحفوري، اللذان تم تصويرهما وهما يلقيان حساء الطماطم على لوحة "عباد الشمس" الشهيرة للرسام فان غوخ في معرض في لندن الجمعة، وجهت إليهما اتهامات جنائية تتعلق بالتخريب.

وجاء في بيان للشرطة أن الإدانة وُجهت لشخصين بسبب حادثة "معرض لندن الوطني"، في حين أدين شخص ثالث بهجوم منفصل على لوحة "New Scotland Yard" الشهيرة أمام المقر الرئيسي لشرطة لندن.

وقالت الشرطة في بيانها: "سيمثل 3 أشخاص أمام محكمة ويست مينيستر ماغيسترايتس السبت، 15 أكتوبر، بعد إدانتهم بجرائم جنائية تتعلق بإلحاق الضرر في منتصف لندن اليوم السابق".

وأشارت الشرطة إلى أن المدانين الثلاثة جزء من حملة "أوقفوا النفط"، والتي تعبر عن تحالف من المجموعات الداعية لمنع الحكومة البريطانية من منح تراخيص جديدة لاستخراج وتنمية وإنتاج النفط الصخري.

وتأتي حادثة الجمعة التي استهدفت لوحة فان جوخ كحلقة جديدة من سلسلة احتجاجات تستهدف أعمالًا فنية مشهورة للفت النظر إلى دور الوقود الأحفوري في التغير المناخي.