عشرات القتلى في انفجار منجم فحم في تركيا

نشر السبت ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2022

(CNN)-- أفادت وسائل الإعلام الرسمية، السبت، أن انفجارا داخل منجم فحم شمال تركيا أسفر عن مقتل 40 شخصًا على الأقل وإدخال 11 آخرين إلى المستشفى.

ووقع الانفجار في بلدة أماسرا الواقعة على البحر الأسود في إقليم بارتين، الجمعة، مما أدى إلى محاصرة العشرات تحت أنقاض الانفجار.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية نقلا عن بيان لوزير الداخلية سليمان صويلو إن 11 عاملا مصابًا عُولجوا في المستشفيات.

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز إن حريقًا اندلع بعد الانفجار تحت السيطرة إلى حد كبير، وفق ما نقلته الأناضول.

يعمل رجال الإنقاذ طوال الليل مع ارتفاع عدد القتلى، مع لقطات فيديو من مكان الحادث تظهر عمال المناجم يكسوهم اللون الأسود وعيونهم قاتمة.

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، الذي سافر إلى أماسرا لتنسيق عملية البحث والإنقاذ، إن المنجم كان يضم 110 أشخاص وقت الانفجار.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، للصحفيين: "نبذل قصارى جهدنا لضمان تعافي المصابين في أسرع وقت ممكن.. أتمنى رحمة الله لكل واحد منهم".

وشهدت تركيا أعنف كارثة في مجال تعدين الفحم في عام 2014، عندما لقي 301 شخصًا حتفهم بعد انفجار في بلدة سوما الغربية.

وأثارت الكارثة غضب الرأي العام والاستياء من استجابة الحكومة للمأساة.