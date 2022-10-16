الاتحاد الأفريقي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في تيغراي

نشر الأحد ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2022

تعرف إلى تاريخ الصراع في منطقة تيغراي في إثيوبيا

تحقيق CNN قد يوثق مذبحة كبيرة في تيغراي.. وذوو الضحايا: لا يمكننا النوم حتى دفنهم

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- دعا رئيس الاتحاد الإفريقي، السبت، إلى "وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار" في منطقة تيغراي الإثيوبية، حيث تصاعد الصراع المستمر منذ ما يقرب من عامين في الأسابيع الأخيرة.

كما دعا رئيس الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، إلى "استئناف الخدمات الإنسانية" في تيغراي، حسبما ذكر الاتحاد الإفريقي في بيان.

وحث الاتحاد الأفريقي كلا الطرفين - الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية - على "إعادة الالتزام بالحوار" مع بعضهما البعض، وفقًا لاتفاقهما على حضور محادثات السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي في جنوب إفريقيا.

كما أعربت الأمم المتحدة عن دعمها لوقف إطلاق النار في بيان يوم السبت.

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن غوتيريش كان "قلقًا للغاية بشأن تصعيد القتال في تيغراي، والذي سيكون له تأثير مدمر على المدنيين في وضع إنساني مأساوي بالفعل"، داعيًا إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

وتابع البيان أن "الأمين العام يكرر دعمه الكامل لعملية الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي ويؤكد من جديد استعداد الأمم المتحدة لدعم الاستئناف العاجل للمحادثات من أجل التوصل إلى تسوية سياسية دائمة لهذا الصراع الكارثي".

استؤنفت الأعمال العدائية العسكرية بين الطرفين في أغسطس/ آب، مما وضع حدًا لوقف إطلاق النار الهش الذي تم الاتفاق عليه في مارس/ آذار.

قُتل الآلاف نتيجة للصراع، الذي سجل رقمًا قياسيًا للنزوح في بلد واحد في عام 2021، وفقاً لمركز مراقبة النزوح الداخلي.