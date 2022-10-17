(CNN)-- لقي شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرون بعد تحطم مقاتلة روسية من طراز SU-34 في حي سكني في بلدة ييسك بجنوب روسيا، الاثنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الروسية (تاس) عن وزارة حالات الطوارئ في البلاد.

وبيسك هي مدينة ساحلية على شاطئ بحر آزوف، وهي مفصولة عن الأراضي التي تحتلها روسيا في جنوب أوكرانيا بامتداد ضيق من البحر.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية أن الحادث كان بسبب اشتعال النيران في أحد المحركات.

وقالت الوزارة في بيان للوكالة: "وفقا لتقرير الطيارين الذين تمكنا من القفز بالمظلة، كان سبب تحطم الطائرة هو اشتعال أحد المحركات أثناء الإقلاع. واشتعل وقود الطائرة في موقع تحطم الطائرة Su-34 في فناء أحد الأحياء السكني".

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو في أعقاب الحادث تصاعد الدخان والنيران المشتعلة بجوار مجمع سكني.

وقال حاكم منطقة كراسنودار كراي، فينيامين كوندراتييف، على قناته في تطبي تليغرام، إن 17 شقة في مبنى متعدد الطوابق في المدينة تضررت، وفقًا للبيانات الأولية.

وقالت أجهزة الأمن الحكومية المحلية لوكالة تاس إنه تم إجلاء حوالي 100 شخص من المبنى. وقال الحاكم إن حوالي 600 شخص يعيشون في المبنى.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الروسية (تاس) عن شاهد عيان قوله "تحطمت طائرة في مدينتنا... سيارات الاسعاف ورجال الاطفاء قادمون من جميع انحاء المدينة والمروحيات تحلق في الجو".

يتكون المبنى السكني من تسعة طوابق، وفقًا لما ذكره ساكن آخر تحدث إلى "تاس". وقال شاهد عيان منفصل إن النيران اشتعلت في منزل بأكمله.

وقالت وزارة حالات الطوارئ الروسية لوكالة تاس إن منطقة الحريق التي تسبب فيها الحادث تبلغ 2000 متر مربع.

وقال فينيامين كوندراتييف ، حاكم منطقة كراسنودار كراي ، في بيان إنه في طريقه إلى المدينة.

وقال في بيان على قناته على تليغرام: "خدمات الطوارئ تعمل بالفعل في موقع الحادث - جميع حاميات الإطفاء والإنقاذ الإقليمية تعمل في إخماد الحريق".