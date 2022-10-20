روما، إيطاليا (CNN)-- رد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، الخميس، على تسجيلات صوتية مسربة له، قال في جزء منها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أرسل له 20 زجاجة من الفودكا و"رسالة لطيفة للغاية" في عيد ميلاده الشهر الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية "لابريس" عن التسجيلات.

ويمكن سماع برلسكوني في التسجيلات وهو يقول: "لقد أرسلت له زجاجات من Lambrusco (نبيذ إيطالي) ورسالة لطيفة مماثلة". وقال الزعيم الإيطالي السابق البالغ من العمر 86 عامًا أيضًا إنه "أعاد العلاقات مع الرئيس بوتين"، وفقًا للتسجيلات الصوتية التي نشرتها "لابريس" .

ومضى برلسكوني يتباهى بأن بوتين وصفه بأنه "أول أصدقائه الخمسة الحقيقيين". ونفى متحدث باسم حزب "إيطاليا إلى الأمام" اتصال برلسكوني ببوتين قائلا إنه كان يخبر البرلمانيين "بقصة قديمة منذ سنوات عديدة".

تم تسجيل تصريحات برلسكوني سرا خلال اجتماع لحزبه "إيطاليا إلى الأمام" في قاعة البرلمان، الثلاثاء، وأكد مكتبه لشبكة CNN، الخميس، صحة المقاطع الصوتية التي نشرتها وكالة "لابريس".

يمكن سماع برلسكوني، الذي سيكون جزءًا من الحكومة الائتلافية القادمة في إيطاليا، وهو يقول إن بوتين "كان ضد أي مبادرة" للحرب على أوكرانيا.

في المقاطع الصوتية المسجلة سرًا والتي نشرتها "لابريس"، يمكن سماع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق يتحدث إلى أعضاء حزبه حول ما يعتقد أنه أدى إلى الحرب في أوكرانيا، قائلا: "في عام 2014 في مينسك، بيلاروسيا، تم توقيع اتفاقية بين أوكرانيا وجمهوريتين تم تشكيلهما حديثًا من دونباس، وهي اتفاقية سلام لا يهاجم أحدها الآخر. تلقي أوكرانيا هذه المعاهدة في الجحيم بعد عام وتبدأ في مهاجمة حدود الجمهوريتين. عانت كلتا الجمهوريتين من خسائر في صفوف الجيش".

وأضاف أن "(بوتين) كان يعارض أي مبادرة (لمهاجمة أوكرانيا)، ويقاوم. (بعد) مواجهة ضغوط قوية من جميع أنحاء روسيا، قرر ابتكار عملية خاصة: تدخل القوات (الروسية) أوكرانيا، وتصل إلى كييف في غضون أسبوع، وتطيح بالحكومة القائمة، وزيلينسكي، وما إلى ذلك، وتشكل حكومة بالفعل اختارتها الأقلية الأوكرانية من أهل الخير والعقل، وأسبوعًا لعودة القوات إلى روسيا".

ويمكن بعد ذلك سماع برلسكوني في التسجيل وهو يقول: "دخل (بوتين) أوكرانيا ووجد نفسه في مواجهة موقف مقاومة غير متوقع من الأوكرانيين الذين بدأوا في تلقي الأموال والأسلحة من الغرب في اليوم الثالث (من الحرب). وبدلاً من أن تكون عملية تستغرق أسبوعين، أصبحت حربًا لقرنين. لذا، هذا هو وضع الحرب في أوكرانيا".

ودافع برلسكوني عن تصريحاته في التسجيلات المسربة، قائلا، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا الإيطالية" الخميس، إنه "تم إخراج كل شيء من سياقه. تم تداوله دون معرفة المعنى العالمي لكلماتي. مع سبق فقط لنشر معلومات مضللة وأكاذيب".

وأضاف: "أنا لا أنكر صداقتي السابقة مع فلاديمير بوتين، التي أدت إلى نتائج مهمة، والتي تحققت بالاتفاق الكامل مع حلفائنا الغربيين... لكن الظروف تغيرت اليوم".