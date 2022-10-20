واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الخميس، إن عسكريين إيرانيين زاروا شبه جزيرة القرم للمساعدة في العمليات الروسية التي تستهدف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا باستخدام طائرات بدون طيار.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن "وجود أفراد إيرانيين دليل على مشاركة طهران المباشرة في الصراع".

وأضاف: "يمكننا أن نؤكد أن العسكريين الروس المتمركزين في شبه جزيرة القرم كانوا يقودون طائرات إيرانية بدون طيار، ويستخدمونها لشن ضربات عبر أوكرانيا، بما في ذلك ضربات ضد كييف".

وأكد كيربي أن "عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في شبه جزيرة القرم وساعدوا في هذه العمليات". وقال: "لقد استلمت روسيا العشرات من الطائرات بدون طيار حتى الآن ومن المرجح أن تستمر في استقبال شحنات إضافية في المستقبل".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت سابقا أن روسيا كانت تحصل على طائرات بدون طيار من إيران، لكنها لم تكشف من قبل عن وجود أفراد إيرانيين على الأرض يساعدون في استخدام الأسلحة.

وقال كيربي إن العدد "ضئيل نسبيا" من الأفراد الإيرانيين على الأرض. وأضاف: "طهران الآن منخرطة بشكل مباشر على الأرض ومن خلال توفير الأسلحة التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، والتي تقتل المدنيين وتدمر البنية التحتية المدنية في أوكرانيا".

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة قلقة الآن من أن روسيا تسعى للحصول على أسلحة إضافية، بما في ذلك صواريخ أرض - أرض من إيران. وقال: "يمكنهم الكذب على العالم لكنهم بالتأكيد لا يستطيعون إخفاء الحقائق"، في إشارة إلى النفي الروسي والإيراني باستخدام طائرات بدون طيار إيرانية في قصف أوكرانيا.