رئيس أذربيجان يقبل تحدي أردوغان ويرفع الأثقال وسط ضحكات وتصفيق الحضور

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتشر مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلها علييف، يقوم فيه الأخير برفع الأثقال، وسط ضحكات وتصفيق الحضور، خلال زيارة أردوغان إلى أذربيجان.

وذكرت قناة "TRT عربي" التركية أن الرئيس الأذربيجاني رفع الأثقال بعد أن تحداه أردوغان لفعل ذلك، على هامش زيارته إلى أذربيجان، الخميس، لافتتاح عدد من المشاريع في إقليم قره باغ بالتعاون مع تركيا.

وظهر الرئيسان التركي والأذربيجاني في مقطع الفيديو وهما يتحدثان، إذ قال علييف: "إذا كنت تريدني أن أرفعها فأنا أستطيع" وسط ضحكات الحضور، وسأله أردوغان: "هل أنت جاد؟"، ليرد علييف قائلا: "أعتقد أنه يمكنني رفعها"، ثم خلع سترته وقام برفع الأثقال وسط تصفيق من أردوغان والمرافقين لهما.

وفي عام 2020، دعمت تركيا أذربيجان خلال المعارك التي خاضتها ضد أرمينيا في ظل النزاع على إقليم ناغورني قره باغ، ما أسفر عن مقتل الآلاف حتى تم التوصل إلى هدنة والاتفاق على إجراء مفاوضات، لكن المواجهات الحدودية بين أذربيجان وأرمينيا تجددت في سبتمبر/أيلول الماضي وأسفرت عن عشرات القتلى.

ودعا الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأذربيجاني، إلى "إحالة قضية قره باغ إلى محكمة العدل الدولية، للمطالبة بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن الاحتلال الأرميني للإقليم الأذربيجاني"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.