نشر الجمعة ، 21 أكتوبر / تشرين الأول 2022

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، أنه بالرغم من "تعاون" طهران مع روسيا إلا أن سياسة بلاده تجاه أوكرانيا تقوم على "احترام وحدة أراضي هذا البلد".

وجاءت تصريحات عبداللهيان خلال اتصال هاتفي جمعه بالممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل حول الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لتغريدة للخارجية الإيرانية الجمعة.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "لا ترسل إيران الأسلحة إلى أي من الأطراف المتحاربة في أوكرانيا وتريد إنهاء الحرب وتهجير الناس"، حسب قوله.

وشدد عبداللهيان على أن بلاده تبذل جهودا لإنهاء الاقتتال في أوكرانيا عبر الطرق الدبلوماسية وتنصح الأوروبيين بمعالجة الأزمة "بمقاربة واقعية".

يذكر أن إيران متهمة بتزويد روسيا بطائرات بدون طيار في الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا منذ فبراير/شباط الماضي.