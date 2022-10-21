لجنة التحقيق في "هجوم الكونغرس" توجه مذكرة استدعاء لترامب

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت لجنة مجلس النواب الأمريكي الخاصة بالتحقيق في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكونغرس أنها أرسلت رسميًا مذكرة استدعاء إلى الرئيس السابق دونالد ترامب لأنه يعتبر "الشخصية المركزية في خطة متعددة المراحل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية 2020".

وأصدرت اللجنة، الجمعة، مذكرة استدعاء لمحاولة إجبار ترامب على الإدلاء بإفادته تحت القسم وتقديم الوثائق. تأمر اللجنة ترامب بتسليم الوثائق بحلول 4 نوفمبر و"يوم أو أكثر للإدلاء بإفادته في أو حول 14 نوفمبر".

وفي حين أنه ليس من الواضح ما إذا كان ترامب سيمتثل لأمر الاستدعاء أم لا، فإن الإجراء بمثابة وسيلة للجنة لتوضيح أنهم يريدون معلومات مباشرة من ترامب بينما تحقق اللجنة في الهجوم.

وقالت اللجنة في رسالتها لترامب: "كما اتضح في جلسات الاستماع التي عقدناها، قمنا بتجميع أدلة دامغة، بما في ذلك من العشرات من الموظفين السابقين لديك، على أنك قمت شخصيًا بالتنسيق والإشراف على جهد متعدد الأجزاء لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة".

وقال مصدر مطلع على الوضع لشبكة CNN إن ترامب وفريقه القانوني يناقشون كيفية الرد على أمر الاستدعاء. واستعان ترامب بالمحامين هارميت ديلون وجيم ترستي لأخذ زمام المبادرة في الرد على أمر الاستدعاء.