دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—بعد إعلان رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، الخميس، استقالتها من منصبها، ذكرت بأنه سيتم إجراء انتخابات مبكرة بعد حوالي 6 أسابيع فقط من توليها المنصب.

وقد أعلنت تراس قرارها بالمغادرة في يومها الـ 45 من ولايتها. وكان جورج كانينغ قد احتفظ سابقًا بالرقم القياسي لأقصر مدة في داونينغ ستريت، حيث خدم لمدة 119 يومًا حتى وفاته في 1827، وأعلنت تراس قرارها بالمغادرة في اليوم 45 من فترة ولايتها. إليكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه يقارن المدة الزمنية ما بين تراس ومن سبقها مؤخرا من رؤساء الوزراء البريطانيين.