واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع نظيره الروسي سيرغي شويغو عبر الهاتف، الجمعة، في ثاني اتصال بينهما منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر، في بيان مقتضب، إن أوستن خلال الاتصال مع شويغو "أكد على أهمية الحفاظ على خطوط الاتصال وسط الحرب المستمرة ضد أوكرانيا".

وفي بيان منفصل، قال المتحدث باسم البنتاغون إن وزير الدفاع الأمريكي أجرى اتصالا آخر مع نظيره الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف "لتأكيد التزام الولايات المتحدة الراسخ بدعم قدرة أوكرانيا على مواجهة العدوان الروسي".

وكانت آخر مرة تحدث فيها أوستن مع وزير الدفاع الروسي شويغو في 13 مايو/ أيار، بحسب بيان سابق من البنتاغون. وكانت المحادثة في مايو هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الوزيران منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير، وسبقها اتصال قبل الغزو في 18 فبراير.