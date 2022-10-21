واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت مصادر مسؤولة مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، أن البيت الأبيض أجرى محادثات مع إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس"، حول إمكانية إنشاء خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" Starlink التابعة لشركته لتوفيرها للمتظاهرين الإيرانيين.

وتأتي المحادثات في الوقت الذي تبحث فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن طرق لدعم حركة الاحتجاج الإيرانية التي انفجرت قبل أكثر من شهر بقليل بعد موت الشابة مهسا أميني بعمر 22 عامًا في ظروف مريبة بعد احتجازها من قبل شرطة "الأخلاق" الإيرانية.

ويرى البيت الأبيض أن تقنية "ستارلينك" المدمجة وسهلة الاستخدام، قد تكون حلا في مواجهة جهود النظام الإيراني لتقييد وصول النشطاء إلى الإنترنت وقطع اتصالاتهم.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لشبكة CNN: "إننا نفعل كل ما في وسعنا لدعم تطلعات الشعب الإيراني"، مضيفا: "في الوقت نفسه، إنها حقًا حركة إيرانية تقودها فتيات صغيرات وتنتشر في جوانب أخرى من المجتمع. ولا نريد بأي شكل من الأشكال حجب حركتهم".

إذا تم تنفيذ الخطة، فستكون إيران المسرح الرئيسي الثاني هذا العام، إلى جانب أوكرانيا، حيث لجأت حكومة الولايات المتحدة إلى "ستارلينك" للمساعدة في توفير خدمات الإنترنت والاتصالات، للأوكرانيين.