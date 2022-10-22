بايدن يوضح موقفه من الترشح لولاية رئاسية ثانية

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة، إنه بينما لم يتخذ قرارا رسميا بشأن الترشح لولاية رئاسية ثانية في عام 2024، فإنه "ينوي" الترشح مرة أخرى.

وأضاف بايدن، في مقابلة مع شبكة MSNBC الأمريكية: "لم أتخذ هذا القرار بشكل رسمي، لكنني أعتزم الترشح مرة أخرى"، وقال إن زوجته جيل بايدن "تعتقد أن العمل الذي نقوم به مهم للغاية ولا ينبغي تركه".

وعندما سئل عن أمر استدعاء للرئيس السابق دونالد ترامب من لجنة مجلس النواب الأمريكي الخاصة بالتحقيق في هجوم 6 يناير/ كانون الثاني 2021 على مبنى الكونغرس، قال بايدن إنه يعتقد أن "اللجنة تعاملت بشكل جيد".

ودافع الرئيس الأمريكي عن السياسة الاقتصادية لحزبه الديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وقال إن الأمر "سيستغرق بعض الوقت" حتى تظهر نتائج السياسة الاقتصادية.