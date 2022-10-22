بعد استقالة تراس.. من قد يخلفها في منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)—قالت الزعيمة المنتهية ولايتها ليز تراس في خطاب استقالتها خارج داونينج ستريت يوم الخميس إن بريطانيا سيكون لها رئيس وزراء جديد في غضون أسبوع.

تتناقض العملية السريعة مع السباق الذي قاد تراس إلى المقعد الساخن (مقعد رئاسة الحكومة) - والذي استمرت فيه ستة أسابيع في ذروة الصيف.

هذه المرة، مع وجود المحافظين في الحضيض في استطلاعات الرأي والأسواق متوترة بعد أسابيع من الدراما حول أجندة السياسة الاقتصادية الفاشلة لتراس، يريد الحزب زعيمًا جديدًا في مكانها بأسرع وقت ممكن وبأقل قدر ممكن من الدراما.

أعلن غراهام برادي، المسؤول في جزب المحافظين عن العملية الانتخابية، أن المرشحين سيحتاجون إلى الحصول على 100 ترشيح على الأقل من نواب الحزب بحلول الساعة 2 ظهرًا بالتوقيت المحلي يوم الإثنين لينتقلوا إلى الجولة النهائية.

إذا استوفى مرشح واحد هذا الحد، فسيصبح تلقائيًا قائدًا. خلاف ذلك، سيتم إغلاق الاقتراع عبر الإنترنت لأعضاء الحزب يوم الجمعة 28 أكتوبر.

سيكون الفائز في السباق خامس رئيس وزراء من حزب المحافظين خلال ما يزيد قليلاً عن ست سنوات - والثالث خلال هذه الفترة البرلمانية. لكن من قد يكون القائد القادم؟ فيما يلي بعض المتنافسين الرئيسيين:

ريشي سوناك

على الرغم من أنه لم يعلن رسميًا عن ترشيحه حتى الآن، فقد وصل سوناك بالفعل إلى عتبة 100 ترشيح، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" يوم الجمعة.

وحذر سوناك من أن التخفيضات الضريبية غير الممولة التي أجرتها تراس ستؤدي إلى تهافت على الجنيه الإسترليني والذعر في سوق السندات ومخاوف من صندوق النقد الدولي. ربما كان سيتفاجأ بالوتيرة التي ثبت بها صحة رأيه.

يتمتع سوناك بخبرة في مكافحة الأزمات الاقتصادية، بعد أن وجه المملكة المتحدة خلال جائحة كورونا.

كما حصل أيضًا على أكبر عدد من الأصوات من أعضاء البرلمان في انتخابات القيادة الأخيرة - مما أدى بشكل مريح إلى تجاوز العتبة الجديدة من خلال 137 تأييدًا. على الرغم من فوز تراس في النهاية بأصوات الأعضاء الحاسمين، إلا أن سوناك خسر بفارق ضئيل - بنسبة 43٪ من الأصوات.

إن الثقة التي يتمتع بها بين أعضاء البرلمان - والدقة التي اكتسبتها تنبؤاته - قد تجعله على الأرجح القائد الجديد للسفينة.

بيني موردونت

ربما تكون زعيمة مجلس العموم قد أجرت بروفة بصفة رئيسًا للوزراء هذا الأسبوع، بعد أن غابت ليز تراس عن حضور إحدى المناظرات.

أكدت موردونت في تغريدة على تويتر بعد ظهر يوم الجمعة أنها كانت ترشح نفسها لتحل محل تراس - أول نائبة تقوم بذلك.

لقد وعدت "ببداية جديدة" للبلاد، بهدف "توحيد بلدنا، والوفاء بتعهداتنا والفوز في الانتخابات العامة المقبلة".

جاءت موردونت في المركز الثالث في انتخابات القيادة الأخيرة، وخسرت بفارق ضئيل. مع 105 أصوات من أعضاء البرلمان في الانتخابات الأخيرة، من المتوقع أيضًا أن تتخطى عتبة الترشيحات. ومن المتوقع أن تؤدي أداءً جيدًا بين أعضاء الحزب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مؤهلاتها العسكرية. موردونت هي جندي احتياطي في البحرية الملكية وعملت لفترة قصيرة كوزيرة للدفاع.

مثل سوناك، فهي من الجناح الأكثر اعتدالًا في الحزب. حتى أنه كان هناك حديث بين أعضاء البرلمان حول تشكيل الاثنين "فريق أحلام"، على الرغم من أن هذا لم يتحقق بعد - وليس من الواضح ما إذا كان أي منهما سيقبل أن يكون مستشارًا على أن يتولى المنصب الأعلى (رئاسة الحكومة).

كيمي بادنوخ

جاءت بادنوخ في المركز الرابع في انتخابات القيادة هذا الصيف - حيث حصلت على 59 صوتًا فقط من أعضاء البرلمان - ولكن تم تصنيفها باستمرار من قبل مستطلعي الرأي على أنها المفضلة لدى الأعضاء الذين يمثلون حركة "Grassroots" في حزب المحافظين.

سرعان ما فازت بادنوخ ، أحد النواب الأصغر سناً في السباق ، بتأييد أحد أقدم الأعضاء في حزب المحافظين، مايكل جوف ، والذي أشاد بها باعتبارها "الموهبة البارزة" في الحزب.

تمثل بادنوخ جناح اليمين في حزب المحافظين - وفي حملتها السابقة نحو القيادة أشارت إلى أن الأهداف التي وضعتها الحكومة المناخ قد تكون مكلفة للغاية.

وبعد أن أصبحت أصوات تراس متاحة الآن، قد يكون لدى بادنوخ فرصة ظاهرية لتخطي العتبة والوصول إلى تصويت الأعضاء.

بوريس جونسون

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية PA Media يوم الجمعة أن بوريس جونسون سيعود إلى المملكة المتحدة من إجازته في منطقة البحر الكاريبي ويخطط للانضمام إلى السباق ليحل محل تراس.

وقال وزير التجارة البريطاني السير جيمس دودريدج، وهو حليف مقرب من جونسون ، لـ PA Media إنه كان على اتصال بجونسون عبر Whatsapp ، قائلاً إن جونسون أرسل له: "أنا أعود يا دودرس. سوف نفعل هذا. أنا مستعد لذلك".

وقال الوزير أيضًا عبر تويتر "أتمنى أن تكون قد استمتعت برئيسك في إجازتك. حان وقت العودة، هناك بعض القضايا التي تحتاج لمعالجتها".

وقالت شبكة سكاي نيوز إن أحد مراسليها، الذين استقلوا الرحلة التي كان جونسون على متنها، التقط صورة لرئيس الوزراء السابق وزوجته كاري جونسون على متن الطائرة ، مضيفة أن الزوجين تلقيا عدة صيحات استهجان من الركاب.

أكد العديد من الحلفاء أن جونسون يمكن أن يكون مرشحً وحدة وطنية يمكنه تحقيق الاستقرار في البلاد، على الرغم من حقيقة أنه استقال منذ بضعة أشهر فقط بعد سلسلة من الفضائح، مما جعل موقفه ضعيفا.

عندما سألته شبكة CNN كيف يمكنهم تبرير موقف جونسون ليكون رئيسًا للوزراء مرة أخرى، قال أحد النواب الذين شاركوا في حملة جونسون لعام 2019: "سيدمر الاشتراكيون اقتصادنا، وإذا لم تفهم ذلك فأنا أخشى حقًا على مستقبلنا".

وقال نائب آخر أيد جونسون في عام 2019 إنه المرشح الوحيد الذي يمكنه الفوز بسهولة على كل من أعضاء البرلمان المحافظين وأعضاء حزب المحافظين.

قال أقرب حلفاء جونسون إنهم كانوا على علم بأنه كان يتعرض لضغوطات في الساعات التي أعقبت خطاب استقالة تراس، مما أوضح له أنه يمثل أفضل فرصة للحزب لتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط.

في خطابه الأخير كرئيس للوزراء خارج داونينج ستريت، قدم جونسون إحدى إشاراته المميزة إلى التاريخ القديم. قال إنه "سيعود إلى محراثه" مثل رجل الدولة الروماني سينسيناتوس - مما يشير إلى حياة أكثر هدوءًا على المقاعد الخلفية. لكن هذا ليس كيف عاش سينسيناتوس أيامه. تم استدعاؤه من محراثه للعودة إلى روما لولاية ثانية - هذه المرة كديكتاتور.

يشك البعض في أن عتبة المائة صوت الجديدة هي محاولة من جانب حزب المحافظين لجعل ولاية جونسون الأخرى مستحيلة. لكن حملة جونسون بدأت بالفعل في اكتساب الزخم. أعلن عدد من نواب حزب المحافظين البارزين يوم الجمعة أنهم سيدعمونه - على الرغم من أن جونسون لم يؤكد بعد أنه سيترشح.

نظرًا لأن النواب المحافظين يواجهون حاليًا النسيان الانتخابي، فلا ينبغي الاستهانة برغبتهم في الحفاظ على الذات. قبل أقل من ثلاث سنوات، قدم جونسون أغلبية 80 مقعدًا ، وقد يعتقد جناح اليمين في حزب المحافظين أنه المرشح الوحيد القادر على إنقاذ وظائفهم.

إذا كان جونسون سيحصل على 100 صوت مطلوب من أعضاء البرلمان، فمن المتوقع أن يؤدي أداءً جيدًا للغاية في تصويت أعضاء الحزب.

غرانت شابس

كان من علامات الاضطراب الذي ساد الأيام الأخيرة من حكومة تراس أنها عينت غرانت شابس في منصب وزير الداخلية - على الرغم من أنها لم تعرض عليه دورًا وزاريًا من أي نوع عندما تولت منصبها لأول مرة.

شغل شابس منصب وزير النقل في عهد بوريس جونسون. لقد تقدم بنفسه لخلافته في الانتخابات الرئاسية السابقة - فقط لينسحب من السباق بعد ثلاثة أيام، بعد أن فشل في الحصول على 20 من أصوات النواب المطلوبة للانتقال إلى الجولة التالية.

من المحتمل أن يكون الحد الأدنى الجديد مرتفعًا للغاية بالنسبة لشابس - لكن انتقاده لحكومة تراس منذ البداية ربما أكسبه دعمًا من أعضاء مجلس النواب أكثر من المرة السابقة.

أسماء أخرى مرشحة

ربما كانت استقالة سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية ليلة الأربعاء بمثابة مقدمة لمحاولة قيادة محتملة. لم ترشح المدعية العامة السابقة من قبل - لكن مع موقفها المتشدد بشأن الهجرة، قد يبدو أنها ستجر الحزب إلى اليمين أكثر.

ظهر توم توغندهات كمفضّل مفاجئ بين أعضاء حزب المحافظين والجمهور الأوسع، على الرغم من أنه جاء خامسًا فقط في انتخابات القيادة الأخيرة. بعد أن غاب عن مجلس الوزراء قبل تلك المسابقة، نأى توغندهات بنفسه عن الفوضى الأخلاقية لحكومة جونسون ووعد بـ "بداية نظيفة" لبريطانيا. بعد خدمته في العراق وأفغانستان، عين توغندهات وزيراً للأمن من قبل تراس.

كان من المتوقع أن يخلف بن والاس، وزير الدفاع ورجل عسكري سابق آخر، جونسون في آخر منافسة على القيادة - وكان الاقتراع جيدًا للغاية بين أعضاء حزب المحافظين. ومع ذلك، لم يسبق له أن خاض تلك الانتخابات، وقد استبعد نفسه الآن من هذا السباق.

كما تم طرح رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي كمرشح "وحدة" محتمل لخلافة تراس. حاولت ماي جمع الأجنحة المتحاربة من حزب المحافظين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في خطوة أدت في النهاية إلى استبدالها ببوريس جونسون. نظرًا لأن الحزب أثبت أنه غير قادر على حل نزاعاته هذه المرة، فقد يتم إجراء محاولة أخرى قريبا للتوصل إلى حل وسط.