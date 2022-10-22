(CNN)-- قالت كايا كالاس رئيسة وزراء إستونيا، يوم الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبي استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

وأضافت كالاس للصحفيين في بروكسل، حيث حضرت اجتماعا لمجلس الاتحاد الأوروبي: "سنركز على أوكرانيا، وبادئ ذي بدء، يجب أن نتحدث عن استخدام الأصول الروسية المجمدة"، وتابعت: "لدينا أكثر من 300 مليار يورو (292 مليار دولار) من الأصول المجمدة ويمكننا استخدامها لصالح أوكرانيا".

وقالت: "ثانيا، علينا بالتأكيد مناقشة الرد القانوني على جرائم العدوان التي تم ارتكابها وكيفية تشكيل محكمة منفصلة بشأن تلك الجرائم".

وذكرت لاحقا على تويتر: "حان الوقت للاتحاد الأوروبي للمضي قدما في جعل المعتدي يدفع الثمن".

وعلقت كالاس على اتهام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتلغيم سد ضخم في مدينة خيرسون بأن ما تقوم به القوات الروسية "إرهاب خالص".

وتابعت: "إذا نظرتم إلى تعريف الإرهاب، هذا ما هو عليه إنه يجعلنا نخاف، ونمتنع عن القرارات التي سنتخذها، وهذا أمر مروع أنه من الممكن القيام بذلك في عام 2022".

يذكر أن زيلينسكي حذر من تداعيات تفجير السد خطير حيث سيتبب في حدوث فيضانات ويعاني مئات الآلاف من الناس، ويمكن أن تصبح محطة الطاقة النووية في زابوريجيا بدون ماء للتبريد.