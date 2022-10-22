هونغ كونغ (CNN) -- قاد رجلان الرئيس الصيني السابق، هو جينتاو، إلى خارج القاعة فور انتهاء احتفال الحزب الشيوعي الصيني في الكونغرس الـ20 في بكين، السبت، وفقًا لصور ومقاطع فيديو من الاجتماع، وذلك بعد أن كان يجلس بجانب خلفه، شي جين بينغ.

وقبل مغادرته غير المتوقعة للقاعة، ظهر الرئيس الصيني السابق وهو يتحدث بإيجاز مع موظفين في القاعة، قبل أن يقتاده الرجلان إلى الخارج.

وظهر "هو" بينما كان يربت على كتفي شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة (رئيس الوزراء) لي كه تشيانغ، وهو يغادر القاعة بينما هز الرجلان برأسيهما له.

ولا تزال ظروف خروج "هو" المفاجئ من القاعة غير واضحة، لأنه بدا مترددًا بشأن المغادرة في بادئ الأمر.

وظهر "هو" مؤخرًا في حالة صحية متردية خلال المرات التي شوهد فيها في أماكن عامة.

وكان قد اختتم الاحتفال بالكونغرس الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني صباح السبت في بكين، وسط ترجيح أن يبقى شي جين بينغ في السلطة لمدة ثالثة على التوالي.

وأُجري الحفل الختامي خلف أبواب مغلقة، ومن المقرر أن يوافق 2300 مندوب على تعديل وزاري في اللجنة المركزية للحزب المكونة من 200 عضو، والتي تم تحديدها في وقت سابق.

ومن المنتظر أن يوافق المندوبون على تقرير عمل الحزب، الذي ألقى الرئيس الصيني جزءًا منه في كلمته الافتتاحية الأحد.

ومن المقرر أيضًا أن يوافق المندوبون على التغييرات التي تطرأ على ميثاق الحزب، والتي قد تمنح شي ألقابًا جديدة لتعزيز سلطته.

يوم الأحد، من المتوقع إعادة إعلان شي جين بينغ كرئيس للحزب الشيوعي الصيني بعد الاجتماع الأول للجنة المركزية التي تمت الموافقة عليها حديثًا، وهو ما يخالف المعيار السائد في العقود الأخيرة، والذي يمنح الرئيس مدتين في السلطة، ليفسح شي جين بينغ المجال لنفسه ليحكم الصين طوال حياته.