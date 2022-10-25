لماذا حذر بايدن من حرب "نهاية العالم" الآن ردًا على تهديدات بوتين النووية؟

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن روسيا سترتكب "خطأ فادحًا وخطيرًا" إذا نشرت سلاحًا نوويًا تكتيكيًا في أوكرانيا.

جاء تعليقه في الوقت الذي حذر فيه المسؤولون الروس من أن أوكرانيا ربما تستعد لاستخدام ما يسمى بالقنبلة القذرة في ساحة المعركة في أوكرانيا، وهو ادعاء قال زعماء غربيون على الفور إنه كاذب.

وأثارت مخاوف من أن روسيا قد تمهد الطريق لشن مثل هذا الهجوم كذريعة لتصعيد الحرب في أوكرانيا.

قال بايدن إنه قضى معظم يوم الثلاثاء في مناقشة الأمر.

قال بايدن عندما سأله جيريمي دياموند من شبكة CNN حول نوايا روسيا: "لقد أمضيت الكثير من الوقت اليوم أتحدث عن ذلك".

وأضاف: "دعني أقول إن روسيا سترتكب خطأ فادحًا بشكل لا يصدق إذا كانت ستستخدم سلاحًا نوويًا تكتيكيًا. أنا لا أضمن أنها عملية بلاغ كاذبة حتى الآن. لا نعرف. سيكون خطأ فادحًا وخطأ".

قال المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يرون دليلاً على أن روسيا تستعد حاليًا لاستخدام سلاح غير تقليدي، مثل القنبلة القذرة، في ساحة المعركة في أوكرانيا.