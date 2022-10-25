لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- عين ملك بريطانيا الملك تشارلز الثالث، رسميا ريشي سوناك رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة البريطانية الجديدة، بعد استقالة ليز تراس، لتصبح ثاني حكومة في عهده، ويصبح سوناك أول رئيس وزراء يكلفه الملك بتشكيل حكومة.

واستقبل الملك تشارلز الثالث ريشي سوناك، الذي اختاره حزب المحافظين زعيما له خلفا لتراس، في قصر باكنغهام، حيث كلفه بتشكيل الحكومة، وذلك بعد استقبال الملك لتراس وقبول استقالتها.

وأصبحت تراس أقصر رئيس وزراء خدمة في المملكة المتحدة بعد أن ظلت في المنصب لمدة 49 يومًا فقط.

وكانت ملكة بريطانيا الراحلة الملكة إليزابيث الثانية قد كلفت تراس بتشكيل الحكومة في 6 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل يومين فقط من وفاتها.

وأعلنت تراس، الخميس الماضي، استقالتها من رئاسة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الوزراء، وسط انتقادات حادة لسياساتها الاقتصادية.