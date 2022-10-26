روما، إيطاليا (CNN)-- اعتذرت رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة، جيورجيا ميلوني، الثلاثاء، بعد أن انتقدها أبو بكر سوماهورو، أول برلماني أسود في إيطاليا ومشرعين آخرين، لمخاطبتها سوماهورو باستخدام ضمائر المخاطبة غير الرسمية.

خاطبت مليوني سوماهورو مستخدمة ضمير "تو" غير الرسمي بدلاً من "لي" الرسمي - وكلاهما طريقتان لقول "أنت" بالإيطالية - عند التحدث إليه بعد خطابها الأول أمام مجلس النواب. لقد خاطبت جميع البرلمانيين الآخرين بـ"لي" الرسمي، الذي يعتبر أكثر احترامًا في الأوساط الرسمية.

حدثت زلة اللسان بعد رد سوماهورو على خطاب ميلوني، الذي وصفت خلاله نفسها بـ"المستضعفة" بخطابها القصير المُعد عن العنصرية.

سوماهورو، المولود في ساحل العاج، هو أيضًا أول برلماني إيطالي من أصل أفريقي.

قال سوماهورو: "أريد أن أتحدث باسم أولئك المنسيين والمستغلين وغير المرئيين. الذين يحملون ندوب العنصرية والتمييز مثلي. من الصعب أن نعيش بكرامة"، مضيفًا: "أنت، أيها الرئيسة ميلوني، لنفترض أنك أتيت من أحياء فقيرة مستضعفة، لكنني أيضًا أتيت من هناك. أريد أن أذكرك أن الإيطاليين ولدوا وصنعوا أيضًا".

ردت ميلوني بعد ذلك على خطابه: "أشعر بالرغبة في أن أقول لزميلي سوماهورو، إننا جميعًا نشعر بأننا علماء التاريخ، أنت تعرف، وإلا فسنكون جاهلين بالحاضر، بدون مستقبل". وقاطعها قادة المعارضة بصوت عالٍ بعد أن قالت "أنت تعرف" باستخدام كلمة "تو" غير الرسمية.

بعد أن لفت البرلمانيون انتباهها إلى الخطأ، رفعت ميلوني يدها، وقالت: "أنت محق، خطأي، أعتذر، أعتذر. يحدث في الحياة لارتكاب أخطاء، تحتاج فقط إلى الاعتذار عندما يحدث ذلك".

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وقتها، رد سوماهورو: "بما أن الرئيسة ميلوني هي أيضًا طالبة في التاريخ، فإنها ستتذكر أنه أثناء العبودية والاستعمار لم يكن للسود الحق في (المصطلح الرسمي لي)، والذي كان مخصصًا لما كان يسمى بالحضارة الفائقة".

سوماهورو، عضو حزب اليسار في تحالف الخضر واليسار الإيطالي، دخل للمرة الأولى إلى قاعة البرلمان في 13 أكتوبر/ تشرين الأول مرتديًا حذاء عمل موحلًا، متعهداً بتمثيل "غير المرئيين" أو المهمشين.