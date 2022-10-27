بوتين يتهم الدول الغربية بممارسة "لعبة خطيرة ودموية وقذرة" حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بأن الأحداث العالمية مستمرة في التقدم نحو "اتجاه سلبي"، متهمًا الدول الغربية بممارسة "لعبة خطيرة ودموية وقذرة" حول العالم، على حد تعبيره.

وقال بوتين، في حديثه في منتدى "نادي فالداي"، في موسكو: "على الغرب أن يبدأ محادثة حول مستقبلنا المشترك". وأضاف: "في العالم الحديث، من غير المرجح أن يفلتوا. ستؤثر الأزمة على الجميع. الإنسانية أمام طريقان: إما زيادة التدهور أو محاولة إيجاد حلول جديدة معًا".

وألقى بوتين باللوم على الدول الغربية في لعب "لعبة خطيرة ودموية وقذرة" حول العالم، واتهم الحكومات الغربية بمحاولة السيطرة على العالم والرغبة في السيطرة على الموارد العالمية.

كما اتهم بوتين الدول الغربية بصناعة "ثورات ملونة" في دول أخرى "مثل تلك التي حدثت في أوكرانيا عام 2014"، مضيفًا أن الدول الغربية "تفقد اليد العليا" في الشؤون العالمية.

وأكد بوتين على أنه "لا يمكن لأحد أن يقول لروسيا كيف تبني مجتمعها". وقال: "يمكن للغرب أن يفعل ما يشاء باستعراضات المثليين، لكن لا ينبغي أن يفرضوا هذه القواعد على روسيا".