(CNN)-- قال جون كيربي منسق شؤون الاتصالات الخارجية في البيت الأبيض، يوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا ينوي لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين عندما يحضر قمة مجموعة العشرين في بالي الشهر المقبل.

وأضاف كيربي، في إفادة صحفية: "الرئيس (بايدن) قال إنه لا ينوي الجلوس مع فلاديمير بوتين".

وذكر أن بايدن سيركز على التحالفات والشراكات خلال الرحلة التي تأتي بعد أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

وأضاف: "الرئيس فخور بالعمل الذي قمنا به في جميع أنحاء العالم لتعزيز التحالفات والشراكات ... وأعتقد أنك سترى الرئيس بايدن يركز على ذلك".

يذكر أن الرئيس الأمريكي قال، في وقت سابق من هذا الشهر، خلال مقابلة مع مذيع شبكة CNN جيك تابر، إنه "لا يخطط للقاء بوتين"، وقال إنه لا يرى سببا وجيها لذلك، وذكر: "لقد تصرف بوحشية، وأعتقد أنه ارتكب جرائم حرب، ولذا أنا لا أرى أي سبب منطقي للقائه الآن".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيعتمد الأمر على ما يريد التحدث عنه على وجه التحديد"، وتابع أنه إذا أراد بوتين مناقشة قضية نجمة كرة السلة الأمريكية المسجونة في روسيا بريتني غرينر، فإنه "سيكون منفتحا على الحديث".

وفي المقابل، كان بوتين قال، في تصريحات سابقة، إنه لا توجد حاجة في الوقت الراهن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي، مشيرا إلى أنه لا توجد أرضية مشتركة للانطلاق منها حتى الآن.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده في أستانا، عند سؤاله عن إمكانية لقاء بايدن في قمة مجموعة العشرين: "يجب أن تسألوا بايدن إذا كان مستعدا للقائي أم لا، من ناحيتي لا أرى حاجة لذلك، فلا أرضية مشتركة بيننا لننطلق منها".

وأضاف الرئيس الروسي قائلا: "لا أعلم إن كنت سأحضر قمة مجموعة العشرين... روسيا ستشارك ولكن لا أعرف إن كانت سأحضرها شخصيا، نحن نناقش هذا الأمر".