كوريا الجنوبية ترد على اتهامات بوتين بتزويد أوكرانيا بالسلاح

(CNN)-- نفى رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول تزويد أوكرانيا بالسلاح، بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كوريا الجنوبية قررت تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة.

وقال يون سوك يول، للصحفيين، يوم الجمعة: "نحن نقدم مساعدات إنسانية وسلمية لأوكرانيا تضامنا مع المجتمع الدولي، ولم نقدم أي أسلحة فتاكة، لكن هذه مسألة تتعلق بسيادتنا".

وأضاف: "نحن نبذل جهودا للحفاظ على علاقات سلمية جيدة مع كل دولة في العالم ، بما في ذلك روسيا".

وكان بوتين قال، يوم الخميس، إن "كوريا الجنوبية قررت إرسال أسلحة وذخيرة إلى أوكرانيا، الأمر الذي من شأنه أن يفسد علاقاتنا معهم".

وأضاف: "كيف سيكون رد فعل كوريا الجنوبية إذا بدأنا التعاون مع كوريا الشمالية في نفس هذه المجالات ؟! هل سيجعلهم ذلك سعداء ؟! أطلب منهم أخذ ذلك في الاعتبار ".

يذكر أن في فبراير / شباط ، استبعد البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية نشر قوات في أوكرانيا أو تقديم أسلحة مميتة، وهو موقف كررته وزارة الدفاع في مارس / آذار.

وقدمت كوريا الجنوبية إمدادات غير مميتة لأوكرانيا بما في ذلك الخوذات المضادة للرصاص والخيام والبطانيات والمفارش والوجبات الجاهزة للأكل ومستلزمات الإسعافات الأولية والأدوية.

وأعلنت بولندا الشهر الماضي عن شراء ما يقرب من 1000 دبابة وأكثر من 600 طلقة مدفعية وعشرات من الطائرات المقاتلة من كوريا الجنوبية، لاستبدال المعدات التي تم التبرع بها لأوكرانيا لمساعدة كييف في محاربة الغزو الروسي، حسبما ذكرت وزارة الدفاع البولندية لشبكة CNN.