رئيس وزراء بريطانيا يدافع عن قرار عدم حضور قمة المناخ في مصر

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- رفض رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الجمعة، اعتبار أن عدم حضوره قمة المناخ العالمية COP27 التي تستضيفها مصر، يعكس "فشلا هائلا للقيادة"، كما ادعى حزب "العمال" المعارض، ودافع سوناك عن قراره وأرجعه إلى التركيز على "التحديات الداخلية".

وكان المتحدث باسم الحكومة البريطانية قد صرح، الخميس، بأنه "من غير المتوقع" أن يحضر رئيس الوزراء قمةCOP27 التي ستبدأ في مدينة شرم الشيخ المصرية في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وهي القمة التي استضافت المملكة المتحدة نسختها السابقة العام الماضي في مدينة غلاسكو.

وقال سوناك، في حديث إلى الصحفيين خلال زيارة مستشفى في لندن، إن "الدور القيادي" الذي أظهرته المملكة المتحدة في معالجة تغير المناخ "لا مثيل له تقريبًا" في العالم.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "نحن مثال يحتذى به للآخرين ليتبعوه فيما يخص الوتيرة التي قللنا بها الانبعاثات، وكيف نعمل على حماية بيئتنا. هذه الأشياء مهمة حقًا بالنسبة لي". وتابع بالقول إنه "متحمس للغاية" و"ملتزم شخصيًا" بضمان أن "نترك وراءنا بيئة أفضل لأطفالنا وأحفادنا".

لكنه أكد أهمية التركيز على الأوضاع الداخلية الآن، قائلا: "أعتقد في الوقت الحالي، أنه من الصحيح أنني أركز أيضًا على التحديات المحلية الملحة التي نواجهها مع الاقتصاد، وأعتقد أن هذا ما يتوقع الناس الذين يشاهدوننا أن أفعله أيضًا".