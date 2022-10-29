(CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 59 شخصًا في حادث الهالوين في حي إتايوان بسيول، مساء السبت، وفقًا لرئيس إدارة الإطفاء في يونغسا، الذي أضاف أن هناك ما لا يقل عن 150 آخرين أصيبوا.

ولم يتم الكشف عن سبب الوفيات على الفور، لكن رئيس البلدية قال إن العديد من الأشخاص سقطوا وسط احتفالات الهالوين، مما أسفر عن وقوع إصابات.

في وقت سابق، أفادت وكالة أنباء يونهاب الرسمية في كوريا الجنوبية أن مسؤولي الطوارئ استقبلوا عشرات المصابين بـ"صعوبة في التنفس".

لم تقدم السلطات حتى الآن تفاصيل دقيقة عن سبب الحادث أو ظروف المصابين.

وأرسل رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فريقًا للمساعدة الطبية في حالات الكوارث إلى موقع الحادثة، وفقًا للمكتب الرئاسي.

وقال المتحدث الرئاسي، لي جاي ميونغ، في إفادة إن الرئيس أمر السلطات أيضًا بتأمين أسرة الطوارئ في المستشفيات القريبة وتنفيذ عمليات الإنقاذ والعلاج السريع.

وقال المتحدث إن يون متواجد حاليًا في اجتماع طارئ بشأن الوضع. ونقلت وكالة يونهاب عن سلطات الإطفاء قولها إن المتضررين عانوا من "سكتة قلبية".

وأغلقت الشرطة المنطقة في حي إتايوان في سيول، وتظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصًا يرقدون في الشوارع.