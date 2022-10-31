(CNN)-- دعت بيونغ يانغ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى موقف التدريبات العسكرية واسعة النطاق في المنطقة، حسب بيان للمتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية، الاثنين.

وقال البيان: "الوضع في الجزيرة الكورية ومحيطها دخل مرحلة من التحدي الخطير للقوة مرة أخرى، نتيجة التحركات المتهورة المستمرة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سلسلة من التدريبات العسكرية الجوية واسعة النطاق الاثنين، لتعزيز الردع ضد الاستفزازات المحتملة لكوريا الشمالية. ستشهد التدريبات مشاركة أكثر من 100 طائرة مقاتلة، في الفترة من 31 أكتوبر/ تشرين الأول حتى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وحذر المتحدث أيضًا من أن حكومة كوريا الشمالية ربما تأخد "إجراءات لاحقة أقوى" إذا ما استمرت التدريبات.

"إذا أصرت الولايات المتحدة على هذه الاستفزازات العسكرية الخطرة، فإن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية سوف تأخذ في حسبانها مزيدًا من إجراءات لاحقة أقوى"، حسب بيان كوريا الشماليةـ.

وتابع: "إذا كانت الولايات المتحدة لا تريد أي تطورات خطيرة ليست في صالح مصالحها الأمنية، فعليها أولا وقف التدريبات العسكرية غير المفيدة وغير الفعالة. إذا لم يحدث ذلك، فسيتعين عليها أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن كل العواقب".