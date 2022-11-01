دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علّق الملياردير إيلون ماسك، بسخرية على الأسئلة التي يتلقاها حول عودة حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى موقع تويتر، مشيرا إلى أنه لو كان يجني دولارًا على كل سؤال لكان درّ عليه تويتر أموالا كثيرة.

وقال ماسك عبر صفحته الرسمية على تويتر: "لو جنيت دولارا على كل سؤال أتلقاه حول عودة ترامب، لدرّ عليّ تويتر أموالا غزيرة".

ومنذ استحواذه على تويتر، أصبح السؤال الأكثر إلحاحًا بين الكثير من المغردين هو إمكانية عودة الرئيس السابق بعد إغلاق حسابه بسبب نشره تغريدتين بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في يناير/كانون الثاني من عام 2021.

وكان قد تعهّد ماسك بإعادة حساب ترامب على تويتر عند استحواذه على الشركة، معتبرًا أن قرار حظر الرئيس السابق كان "خطأ".

وتكهنت بعض الأنباء بأن حساب ترامب سيعود إلى تويتر الإثنين الماضي، لكن ذلك لم يحدث.