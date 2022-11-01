كيف يهدد انسحاب روسيا من صفقة الحبوب مع أوكرانيا بالمجاعات حول العالم؟

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أثار قرار روسيا الانسحاب من اتفاقية تضمن ممرًا آمنًا للسفن التي تحمل صادرات الحبوب الحيوية من أوكرانيا “مخاوف" من الخطر المحتمل على الإمدادات الغذائية العالمية في وقت يواجه فيه العالم بالفعل أزمة جوع متنامية.

ناشدت المنظمات الإنسانية العالمية والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة موسكو بالتراجع عن قرارها، محذرة من أن أي انخفاض في الصادرات القادمة من أوكرانيا قد يكون له عواقب مميتة.



كيف تعمل صفقة الحبوب؟

الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز الماضي.

وطبقت إجراءات تضمن سلامة السفن التي تحمل الحبوب والأسمدة الأوكرانية وغيرها من المواد الغذائية عبر ممر إنساني في البحر الأسود. وبموجب الاتفاق، تم فحص ومراقبة جميع السفن القادمة من موانئ أوكرانيا وإليها من قبل فرق دولية مكونة من مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة.

وبعد أن أعلنت روسيا انسحابها من الاتفاقية “لفترة غير محددة“، أعلنت الأطراف المتبقية أنها ستستمر في البرنامج وستواصل عمليات التفتيش بدون روسيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إن أنقرة مصممة على محاولة الحفاظ على المبادرة. تنتج روسيا وأوكرانيا ثلث إنتاج العالم من القمح. وقال أردوغان في حفل أقيم في اسطنبول “أنتم أقرب شاهد على جهودنا لتوصيل هذا القمح للدول التي تواجه خطر المجاعة".

لكن الكرملين حذر من استمرار الاتفاقية. وردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن الحفاظ على شحنات الحبوب دون مشاركة روسيا، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين يوم الاثنين إنه بدون ضمان روسيا لسلامة الملاحة ستكون هذه الاتفاقية "غير ممكنة.”

ماذا يحدث الآن؟

وعلى الرغم من قرار روسيا الانسحاب من الاتفاقية، قالت كييف إن 12 سفينة تمكنت من مغادرة موانئ أوكرانيا على البحر الأسود حتى صباح يوم الاثنين.

وشملت هذه السفينة Ikaria Angel ، وهي السفينة التي استأجرها برنامج الغذاء العالمي وتحمل 30 ألف طن من القمح متجهة إلى أفريقيا، التي تعاني حاليًا من أزمة غذائية كبيرة.

تشير تحركات السفن يوم الاثنين إلى أنه بينما قالت روسيا إنها تنسحب من الاتفاق، فإنها - حتى الآن - لم تصل إلى حد إعادة فرض حصار كامل على موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

وقالت الأمم المتحدة يوم الأحد إنه تم وضع خطة للسماح لـ 16 سفينة بالتحرك يوم الاثنين - 12 من الموانئ الأوكرانية وأربع في الاتجاه الآخر. وأضافت أن هناك 21 سفينة في الموانئ الأوكرانية أو بالقرب منها بسعة تزيد عن 700 ألف طن متري تأثرت بالإعلان.

ومع ذلك، حذر المسؤولون الأوكرانيون من احتمال منع عشرات السفن من التحرك.

ما أهمية اتفاق شحن الحبوب؟

تلعب أوكرانيا دورًا رئيسيًا في سوق الغذاء العالمي. وفقًا للأمم المتحدة، تزود أوكرانيا العالم عادة بحوالي 45 مليون طن من الحبوب كل عام. وهي من بين أكبر خمس دول مصدرة للشعير والذرة والقمح على مستوى العالم. وهي أيضًا أكبر مصدر لزيت عباد الشمس، حيث تمثل 46٪ من صادرات العالم.

عادة، تصدر أوكرانيا حوالي ثلاثة أرباع الحبوب التي تنتجها. يشحن حوالي 90٪ من هذه الصادرات سابقًا عن طريق البحر من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية.

عندما شنت روسيا غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير/شباط، فرضت فعليًا حصارًا على السفن التي تغادر موانئ أوكرانيا. كان تأثير الحرب على أسواق الغذاء العالمية وشيكًا ومؤلمًا للغاية، خاصة وأن أوكرانيا هي مورد رئيسي للحبوب لبرنامج الغذاء العالمي. قالت منظمة الأغذية والزراعة، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة، إن ما يصل إلى 47 مليون شخص يمكن دفعهم إلى “انعدام الأمن الغذائي الحاد” بسبب الحرب.

تقدم صفقة البحر الأسود حجما كبيرا من الإغاثة للمحتاجين. وتقدر الأمم المتحدة أن خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة للاتفاق قد تمنع بشكل غير مباشر حوالي 100 مليون شخص من الوقوع في براثن الفقر المدقع.

وأضافت أنه حتى يوم الاثنين، تم تصدير أكثر من 9.5 مليون طن من المواد الغذائية بموجب الصفقة منذ دخولها حيز التنفيذ في الصيف.

وقال ششوات صراف، مدير الطوارئ في شرق إفريقيا في لجنة الإنقاذ الدولية، إن انهيار الصفقة “سيضر بأولئك الذين هم على شفا المجاعة أكثر من غيرهم".

“يثير الحصار المتجدد مخاوف كبيرة بشأن أزمة الجوع العالمية المتزايدة، لا سيما في شرق إفريقيا حيث يعاني أكثر من 20 مليون شخص من الجوع، أو في أماكن مثل اليمن التي تعتمد على روسيا وأوكرانيا في ما يقرب من نصف وارداتها من القمح وحيث يوجد أكثر من 19 مليونًا. الناس بحاجة إلى مساعدات غذائية ".

وقالت سامانثا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يوم الأحد: “أي محاولة لتقويض الاتفاقية هي هجوم على الأسر الجائعة في جميع أنحاء العالم التي تعتمد حياتها وسبل عيشها على هذه المبادرة“.

يوم الجمعة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف إلى تجديد صفقة الحبوب، قائلاً: “إذا لم تصل المواد الغذائية والأسمدة إلى الأسواق العالمية الآن، فلن يكون لدى المزارعين الأسمدة في الوقت المناسب وبسعر يمكنهم تحمله. مع بدء موسم الزراعة، مما يعرض المحاصيل للخطر في جميع مناطق العالم في عامي 2023 و2024، مع تأثير كبير على إنتاج الغذاء وأسعار الغذاء في جميع أنحاء العالم. الأزمة الحالية للقدرة على تحمل التكاليف ستتحول إلى أزمة عدم توفر السلع".