أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أطلقت كوريا الشمالية 10 صواريخ من أنواع مختلفة، الأربعاء، وقد سقط صاروخ باليستي بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية لـ"المرة الأولى".

وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ أطلقت 10 صواريخ من أنواع مختلفة نحو الشرق والغرب.

وأشار رئيس الأركان الكوري الجنوبي إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ باليستي أطلقته كوريا الشمالية قرب المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، إذ سقط جنوب الحد الشمالي.

وأطلقت الأركان الكورية الجنوبية صافرات الإنذار في جزيرة "أوليوندغو"، وقالت الأركان الكورية الجنوبية إن واحدا من ثلاث صواريخ باليستية قصيرة المدى، سقط في المياه الدولية على بعد 167 كم شمال غربي الجزيرة.

من جانبه، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يوم الأربعاء إن إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي عبر خط الحدود الشمالي وسقوطه بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية كان "خرقا للسيادة الإقليمية".

في اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، الأربعاء ، أمر يون "باتخاذ رد صارم على وجه السرعة حتى تدفع كوريا الشمالية ثمنًا باهضا على عملها الاستفزازي"، وفقًا للمكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية.