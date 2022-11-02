واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كشفت معلومات استخباراتية رُفعت عنها السرية أن الولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية بتزويد روسيا سرا بقذائف مدفعية لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، من خلال محاولة إخفاء المكان الذي يتم نقلها إليه.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الشحنات السرية الكورية الشمالية - إلى جانب الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة التي حصلت عليها روسيا من إيران - هي دليل آخر على أن ترسانات المدفعية التقليدية لموسكو قد تضاءلت خلال 8 أشهر من القتال.

وتفيد المعلومات الاستخباراتية بأن كوريا الشمالية تحاول إخفاء شحنات الأسلحة من خلال جعلها تبدو وكأنه يتم إرسالها إلى دول في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا.

وتأتي هذه المعلومات الاستخباراتية بعد حوالي شهرين من تصريحات مسؤولي استخبارات أمريكيين عن أنهم يعتقدون أن روسيا كانت بصدد شراء ملايين الصواريخ وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها في ساحة المعركة.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الأربعاء، في بيان لشبكة CNN إنه "في سبتمبر الماضي، نفت كوريا الشمالية علانية أنها تعتزم تقديم ذخيرة لروسيا".

وأضاف: "رغم ذلك، تشير معلوماتنا إلى أن كوريا الشمالية تزود سرا الحرب الروسية على أوكرانيا بعدد كبير من قذائف المدفعية، بينما تخفي الوجهة الحقيقية لشحنات الأسلحة من خلال محاولة جعلها تبدو وكأنها مرسلة إلى دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وتابع بالقول: "سنواصل مراقبة ما إذا كانت هذه الشحنات قد تم استلامها".

لم يقدم المسؤولون الأمريكيون أدلة لدعم الادعاءات الجديدة. كما لم تقدم المعلومات الاستخباراتية التي رفعت عنها السرية تفاصيل حول عدد الأسلحة التي تشكل جزءًا من الشحنات، أو كيف سيتم دفع ثمنها.