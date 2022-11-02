أوكرانيا تهدد إيران بـ"رد قاس" بسبب إرسال أسلحة إلى روسيا

كييف، أوكرانيا (CNN)-- صرح وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء، بأنه تم تحذير إيران عبر القنوات الدبلوماسية من عواقب إرسالها شحنات أسلحة جديدة من طائرات بدون طيار هجومية وصواريخ باليستية إلى روسيا.

وردا على سؤال، في مؤتمر صحفي عقده في كييف، عن مدى خطورة التقارير عن شحن أسلحة جديدة من إيران إلى روسيا، أكد كوليبا أن "الخطر حقيقي".

وأضاف: "لقد قلت وسأكرر مرة أخرى أنه عندما يتعلق الأمر بتواطؤ أي دولة في العدوان الروسي وقتل مواطنينا، فإننا سنكون قساة إلى أقصى حد في ردنا، لأن الأمر يتعلق بحماية دولتنا ومواطنينا".

وتابع وزير الخارجية الأوكراني بالقول إن "القرار الأكثر حكمة بالنسبة لإيران هو كبح تعاونها العسكري تمامًا وأي إمداد بأسلحة تستخدم ضد أوكرانيا".

وكانت مصادر مسؤولة من دولة غربية تراقب عن كثب برنامج الأسلحة الإيرانية قد ذكرت، في تصريحات لشبكة CNN، الثلاثاء، أن إيران تستعد لإرسال المزيد من الأسلحة إلى روسيا لتستخدمها في الحرب على أوكرانيا.

وقالت المصادر إن إيران تستعد لإرسال ما يقرب من 1000 سلاح إضافي، بما في ذلك صواريخ باليستية قصيرة المدى أرض-أرض والمزيد من الطائرات بدون طيار الهجومية.

كما أعلنت الولايات المتحدة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن إيران أرسلت عسكريين إلى القرم لتوجيه الطائرات بدون طيار، معتبرة أن "طهران الآن منخرطة بشكل مباشر على الأرض". بينما تنفي إيران إرسال أسلحة إلى روسيا على الرغم من الأدلة الواضحة على عكس ذلك.