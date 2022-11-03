أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ادعى الأمين العام لمجلس الأمن الوطني الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن رئيسة وزراء بريطانيا السابقة، ليز تراس، بعثت برسالة نصية لوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تقول فيها: "أُنجز كل شيء"، بعد التفجيرات التي ضربت خط "نورد ستريم".

وجاءت تصريحات باتروشيف أثناء حضوره اجتماعا للمجلس يضم دولا كانت سابقا تابعة للاتحاد السوفييتي.

وقال المسؤول الروسي: "من المؤكد أن المستفيد الأول من الهجمات الإرهابية (على نورد ستريم) هي الولايات المتحدة"، قبل أن يعيد التأكيد على المزاعم الروسية حول أن "البحرية البريطانية شاركت في التخطيط والتنفيذ".

ووقعت التفجيرات في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وتسببت بأضرار كبيرة على الخطين اللذين يمران ببحر البلطيق، وتجري دول عدة تحقيقات حول الطريقة التي حدثت بها الانفجارات.

وأضاف المسؤول الروسي قائلا: "من المستحيل ألا تنتبه إلى الرسالة النصية، والتي، تبعت تفجير خطي الغاز، فرئيسة الوزراء البريطانية آنذاك ليز تراس أخبرت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الفور أن "كل شيء أُنجز"".

ولم يقدم باتروشيف أي أدلة على الرسالة النصية المزعومة، وهي القصة التي تم تداولها بشكل واسع مؤخرا، وأعاد ذكر المزاعم الروسية بأن أوكرانيا تستعد لاستخدام "القنبلة القذرة" بمشاركة الغرب مشيرا إلى أن الأمر "سيتحول إلى كارثة عالمية إن لم يتم وضع حد له".

وفي عطلة نهاية الأسبوع، نشرت وسائل إعلام بريطانية أنباء عن اختراق هاتف تراس أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية قبل التفجيرات.

واتهمت صحيفة "UK Mail" البريطانية الكرملين بالوقوف خلف عملية الاختراق ونقلت معلومات عن مصادر مجهولة، في حين نفى المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، هذه التقارير الإثنين، واصفا الأنباء بانها "غير جديرة بأن تؤخذ على محمل الجد".