أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ بالمستشار الألماني، أولاف شولتز، في قاعة الشعب الكبرى في الصين الجمعة، وفق ما نقلته وسائل إعلام حكومية صينية.

ولفت الرئيس الصيني إلى أن شولتز أول زعيم أوروبي يزور الصين منذ انتهاء "الكونغرس" الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، كما أنها الزيارة الأولى للمستشار الألماني للصين منذ توليه المنصب، وهي الزيارة الأولى لأحد قادة دول مجموعة السبع إلى بكين منذ 3 أعوام، أي قبل جائحة فيروس كورونا.

وقال شي جين بينغ للمستشار الألماني إنه يعتقد أن هذه الزيارة ستعزز التفاهم المشترك والثقة بين البلدين، وستعمق التعاون في مجالات متعددة وستخطط لمرحلة جديدة في العلاقات بين بكين وبرلين، ونوّه شي جين بينغ إلى أن هذه السنة تصادف الذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الصين وألمانيا، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

وقال الرئيس الصيني: "50 عاما من التاريخ تظهر أننا طالما حافظنا على قواعد الاحترام المشترك، وحاولنا الوصول إلى أرضية مشتركة في ظل الخلافات، وأبقينا على التواصل، وتعلمنا من بعضنا، وحافظنا على التعاون الذي يخرج منه الجميع فائزا، لن ينحرف مسار العلاقة بين البلدين وستكون الخطوات ثابتة".

وتأتي زيارة شولتز في الوقت الذي تشتعل فيه الحرب في أوكرانيا، واعترف الرئيس الصيني بالتحديات الراهنة قائلا لشولتز إن الوضع الراهن على الساحة الدولية معقد ومتقلب، لافتا إلى أن على الصين وألمانيا كقوتين مؤثرتين أن تعملا معا في ظل التغيرات والفوضى للإسهام في إحلال السلام والازدهار حول العالم.

إلى جانب لقائه بالرئيس الصيني، من المنتظر أن يلتقي المستشار الألماني بعدد من المسؤولين الصينيين الآخرين في الزيارة التي يرافقه فيها 12 من عمالقة الصناعة الألمانية مثل المدراء التنفيذيين لشركات فولكس فاغن وبنك دويتشه وسيمنز وعملاق الكيماويات "BASF"، ومن المقرر أن يلتقوا بالشركات الصينية خلف الأبواب المغلقة، وفقا لمصدر مطلع.