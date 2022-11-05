نفوق مئات الأفيال والحمر الوحشية في كينيا وسط أطول موجة جفاف

النزوح الناجم عن تغير المناخ في السنغال يهدد السكان.. ما البلدان الأخرى المهددة؟

الأمين العام للأمم المتحدة عن تغير المناخ: "كفى من معاملة الطبيعة كمرحاض"

"أمر مرعب".. مراهقة تنظم إضرابًا في القطب الشمالي من أجل المناخ

(CNN)-- نفق المئات من الأفيال والحيوانات البرية والحمر الوحشية في جميع أنحاء كينيا، وسط أطول موجة جفاف تشهدها البلاد منذ عقود.

في تقرير صدر يوم الجمعة، قالت وزارة السياحة في البلاد: "أحصى حراس خدمة الحياة البرية في كينيا والكشافة المجتمعية وفرق البحث نفوق 205 من الأفيال و512 من الحيوانات البرية و381 من الحمير الوحشية الشائعة و51 جاموسًا و49 حمارًا وحشيًا (من فصيلة غريفي الضخمة) و12 زرافة في الأشهر التسعة الماضية".

وأضاف التقرير: "لقد أثر الجفاف سلبًا على الكائنات العشبية، وخاصة الحيوانات البرية والحمار الوحشي".

Credit: LUIS TATO/AFP via Getty Images

أفادت تقارير صادرة عن برنامج الغذاء العالمي أن الجفاف الذي طال أمده عبر القرن الأفريقي خلال المواسم الأربعة الماضية للأمطار المتتالية تسبب في تضرر حوالي 18 مليون شخص من نقص الغذاء في الصومال وإثيوبيا وكينيا.

وقالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن الجفاف هو الأطول في المنطقة منذ أربعة عقود.

في كينيا، تسببت المواسم المتتالية التي يقل معدل هطول الأمطار فيها عن المتوسط ​​في تجفيف مجاري الأنهار وتدمير الأراضي العشبية في محميات الصيد، وفقًا لوزارة السياحة.

وجاء في التقرير أن "النظم البيئية الأكثر تضررًا هي موطن لبعض المتنزهات والمحميات والمحميات الوطنية الأكثر زيارة في كينيا، بما في ذلك مناطق أمبوسيلي وتسافو ولايكيبيا - سامبورو".

Credit: Getty Images

عند إطلاق التقرير، قالت وزيرة السياحة والحياة البرية والتراث الكينية، بينينا مالونزا، إنه تم اتخاذ خطوات لإنقاذ حياة الحيوانات - بما في ذلك حفر الآبار ونقل المياه إلى أحواض المياه الجافة والسدود.

قال مالونزا: "تسبب الجفاف في موت جماعي للحياة البرية، ومعظمها من الأنواع العاشبة".

وأضافت أن "الوفيات نشأت بسبب استنزاف الموارد الغذائية ونقص المياه". وبحسب الوزارة، لم يتبق في كينيا سوى 36 ألف فيل العام الماضي.

في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في يوليو/ تموز، قال نجيب بالالا، السكرتير السابق للحكومة الكينية لشؤون الحياة البرية والسياحة، إن تغير المناخ يقتل الآن عددًا من الأفيال يبلغ 20 ضعف عدد الأفيال التي يتسبب فيها الصيد الجائر.