منها عربية.. قائمة الدول الأسوأ بسجلات محاكمة قتل الصحفيين لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وفقًا لمؤشر "الإفلات من العقاب" لعام 2022، الصادر عن لجنة حماية الصحفيين، تواصل الغالبية العظمى من قتلة الصحفيين بالإفلات من العقاب. ويسلط المؤشر الضوء على الدول التي يرتكب بها جرائم ضد الصحفيين ولا يتم مقاضاة مرتكبي الجرائم. ووفقًا للتقرير، رغم أن ما يقرب من 80٪ من 263 حالة قُتل فيها صحفيون انتقاما لعملهم على مستوى العالم خلال العقد الماضي، لم يواجه الجناة أي عقاب.

لا تزال الصومال تتصدر أسوأ الدول ضمن المؤشر في السنة الثامنة على التوالي. وجاءت سوريا، وجنوب السودان، وأفغانستان، والعراق، على التوالي، ضمن الدول الخمسة الأولى على المؤشر. كل من هذه الدول ظهرت في فهرس لجنة حماية الصحفيين عدة مرات، مع تاريخهم في الصراع، وعدم الاستقرار السياسي، وضعف سيادة القانون.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على الدول التي احتلت القائمة في مؤشر الإفلات من العقاب.