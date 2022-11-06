"مكان نسيه الله".. ترجمة مصطلح استخدمه بايدن لوصف دولة يثير تفاعلًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها في شيكاغو، الجمعة.

واستخدم بايدن وفقا لنص التصريح الذي نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، كلمة "godforsaken" والتي ترجمها نشطاء بأنها تعني "مكان نسيه (أو هجره) الله"، ويترجم قاموس (معجم) أوكسفورد الكلمة بشكلها السابق بأنها (مصطلح صفة) للمكان الذي "يفتقر إلى أي ميزة أو جاذبية".

وقال بايدن في تصريحه وفقا للنص الحرفي للبيت الأبيض: "كنت داخل وخارج أفغانستان والعراق كنائب للرئيس وكسناتور، ولم أكن في السابق - لم أكن منذ أن كنت رئيسًا.. وأكثر من 36 مرة.. وهي مناطق مهجورة (godforsaken) كما هم فيها".

وتابع بايدن قائلًا: " وكنت في العراق كثيرًا.. و - كما تعلمون، لقد زرت - لقد زرت - كان ابني هناك؛ قضى هناك عامًا. وكان حرفيًا على الأرجح على بعد 300 ياردة من ما يسمونه - الحفرة، حيث - أمام إحدى تلك الحفر المحترقة. هذه الحفر المحترقة هي بحجم ملعب كرة القدم، وليس مجازيًا، بالمعنى الحرفي للكلمة. يبلغ عمقها من 8 إلى 10 أقدام، وهي مليئة بكل شيء من وقود الطائرات إلى الملوثات الأخرى - لن أذكر حتى بعض الأشياء الموجودة في تلك الحفر التي يحرقونها. كل شيء".