تحطم طائرة برحلة تجارية في بحيرة فيكتوريا وعمليات الانقاذ جارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تحطمت طائرة برحلة تجارية تابعة لشركة برسيشن آير "Precision Air" في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا يوم الأحد، وفقًا لما ذكرته شركة الطيران.

وتجري عمليات البحث والإنقاذ وفقا لمصدر من شركة الطيران في تصريح لـCNN.

ونشرت الشركة تغريدة على صفحتها الرسمية بتويتر قالت فيها: "رحلة برسيشن آير رقم PW494 في رحلة من دار السلام إلى بوكوبا تعرضت لحادث خلال اقترابها من مطار بوكوبا.."

وتابعت الشركة قائلة: "أرسل فريق الإنقاذ إلى الموقع وسيتم تقديم المزيد من المعلومات في غضون ساعتين".

ولم يتضح على الفور عدد الركاب الذين كانوا على متنها أو ما إذا كان هناك قتلى في الحادث.