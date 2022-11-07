دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الملياردير إيلون ماسك، المالك الجديد لموقع تويتر، الناخبين الأمريكيين إلى التصويت لصالح الجمهوريين في الانتخابات النصفية الأمريكية، التي تبدأ في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وناشد ماسك، في حسابه عبر تويتر، الاثنين، "أصحاب التفكير المستقل"، قائلا: "أوصي بالتصويت للكونغرس الجمهوري".

وأضاف ماسك: "الديموقراطيون المتشددون أو الجمهوريون لا يصوتون أبدًا للجانب الآخر، لذا فإن الناخبين المستقلين هم الذين يقررون في الواقع من هو المسؤول!"

وأثارت تغريدة ماسك للتصويت للجمهورين حالة من التفاعل عبر تويتر.

واستحوذ ماسك على تويتر رسميًا قبل نحو أسبوع في صفقة بقيمة 55 مليار دولار. تلى ذلك صدور قرارات بتسريح أعداد كبيرة من موظفي تويتر، وإعلانه عزمه إطلاق خدمة "العلامة الزرقاء" المدفوعة مقابل 8 دولارات.