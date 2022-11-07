دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف النائب المصري، مصطفى بكري، تعهد رئيس الوزراء البريطاني، ريتشي سوانك، بإثارة قضية سجن المطور والناشط السياسي، علاء عبدالفتاح، مع الحكومة المصرية بـ"البلطجة" مشيرا إلى أن حمل المعتقل للجنسية البريطانية لا يجب أن يسمح للندن بالتدخل بشؤون "دولة مستقلة".

وقال بكري عبر صفحته على موقع تويتر: "رئيس الوزراء البريطاني يعد بالتدخل لدي الحكومة المصريه ويقول إن الإفراج عن المحكوم عليه علاء عبدالفتاح هو أولويه قصوي ، بريطانيا تهدد بممارسة الضغوط على مصر للإفراج عنه، هذا يمثل تدخلا سافرا في الشؤون الداخليه المصريه".

وتابع النائب المصري قائلا: "علاء عبدالفتاح حكم عليه من محكمة مصرية ووفقا للقوانين المصري، وإذا كانت بريطانيا منحته الجنسية، فليس معنى ذلك يحق لها أن تتدخل في شؤون بلد مستقل وذي سيادة، هذه بلطجة ومحاولة هدفها لي ذراع الدولة"، حسب قوله.

وكان قد توقف الناشط المصري البارز علاء عبدالفتاح، الأحد، عن تناول الماء داخل محبسه في مصر، بعد إضرابه عن تناول الطعام منذ أكثر من 6 أشهر، حسبما أفادت شقيقته منى سيف، في خطوة تصعيدية تتزامن مع بدء انعقاد فعاليات قمة المناخ (كوب 27) في منتجع شرم الشيخ على ساحل البحر الأحمر، بحضور قادة عالميين.

وفي خطاب إلى شقيقته سناء، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سونالك، إنه سيثير قضية علاء خلال حضوره قمة المناخ في مصر، بينما حذّرت شقيقته من أن علاء قد لا يظل على قيد الحياة حتى نهاية القمة في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني.