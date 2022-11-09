نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- حصل الديمقراطيون على مقعد رئيسي في مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا وذلك بعد المفاجأة التي فجرها جون فيترمان بتغلبه على محمد أوز مرشح الحزب الجمهوري المدعوم من ترامب، وفقا لتوقعات CNN.

وحتى الساعة الـ1:24 بعد الظهر بتوقيت مكة (5:24 فجرا بالتوقيت الشرقي) يقف الجمهوريون والديمقراطيون عند كفة 48 مقعدا لكلا الحزبين بمجلس الشيوخ في حين يتقدم الجمهوريون بـ198 مقعدا بمجلس النواب مقابل 178 للديمقراطيين، وفقا لتوقعات CNN.

ولا يزال من السابق لأوانه البت بمن سينتصر في مجلس الشيوخ في حين تتوجه الأنظار لنتائج سبعة مقاعد لم يتم توقع الفائز بها بعد، بما في ذلك في جورجيا وأريزونا.

ويذكر أنه وفي عام 2018 أعطت "أصوات الضواحي" الديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب، وفي عام 2020، قاموا بتقديم دفعة لجو بايدن ليصل إلى الرئاسة، والآن في عام 2022، قطعت "الضواحي" في جميع أنحاء البلاد شوطًا طويلاً لمساعدة الديمقراطيين على تجنب موجة حمراء (للجمهوريين) كبيرة.