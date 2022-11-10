قديروف يشيد بانسحاب القوات الروسية من خيرسون

(CNN)-- قال رمضان قديروف، الزعيم الموالي للكرملين في منطقة الشيشان الروسية، يوم الأربعاء، إنه يؤيد قرار وزارة الدفاع الروسية بسحب قواتها من منطقة خيرسون الأوكرانية.

وأضاف قديروف، الذي انتقد وزارة الدفاع الروسية وقيادة العملية في أوكرانيا بشكل متكرر، أن قائد القوات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين "أنقذ ألف جندي كانوا محاصرين".

وتابع الزعيم الشيشاني، عبر قناته على تلغرام: "بعد تقييم جميع الإيجابيات والسلبيات، اتخذ الجنرال سوروفيكين خيارا صعبا ولكنه صحيح بين التضحيات التي لا معنى لها من أجل التصريحات الصاخبة وإنقاذ حياة الجنود التي لا تقدر بثمن".

وقال قديروف: "ليست هناك حاجة للحديث عن استسلام الجنود في خيرسون، وسوروفيكين يحمي الجنود ويتخذ موقعا استراتيجيا أكثر فائدة ومريحا وآمنا".

وأضاف: "كان الجميع يعلم منذ الأيام الأولى للعملية الخاصة أن خيرسون كانت منطقة قتالية صعبة، وذكر جنود وحدتي أيضا أنه كان من الصعب جدا القتال في هذه المنطقة، خاصة دون إمكانية وجود إمداد منتظم للذخيرة"، وانتقد مرة أخرى أخطاء الماضي، متسائلا: "لماذا لم يتم ذلك منذ الأيام الأولى للعملية الخاصة؟ هذا سؤال آخر".

وقال الزعيم الشيشاني: "أعتقد أن سوروفيكين تصرف كجنرال عسكري حقيقي، لا يخشى النقد، إنه مسؤول عن الشعب".

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمر، في وقت سابق من الأربعاء، بانسحاب القوات الروسية من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون، بحسب وسائل إعلام رسمية روسية.

ويأتي القرار في الوقت الذي تتقدم فيه القوات الأوكرانية نحو مدينة خيرسون من اتجاهين.

ويعد الانسحاب الروسي أهم تطور عسكري منذ اجتاحت القوات الأوكرانية منطقة خاركيف الشمالية في سبتمبر/ أيلول.

وخيرسون أول مدينة أوكرانية كبرى تحتلها روسيا منذ الغزو في فبراير/ شباط، كما أنها العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولت عليها روسيا منذ الغزو في فبراير.