دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا، لمذيعة CNN، كريستيان أمانبور، وقد كشف الرئيس الأوكراني حقيقة الجملة التي قالها للرئيس الأمريكي، جو بايدن: "لا أريد من يوصلني أريد ذخيرة" في حين ذكرت السيدة الأولى في أوكرانيا الدافع الذي يبقيها صامدة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وسألت أمانبور أولينا، عما يدفعها للاستيقاظ صباحا وتحمل ويلات الحرب، وأجابت زوجة الرئيس الأوكراني: "إنه سؤال كبير، ما يساعدني على الاستيقاظ صباحا هو الاقتداء بزوجي لأنني أعلم أنه إذا كان سيتحمل هذه الصعوبات فيجب علي أنا أيضا تحملها"، حسب قولها.

وتابعت السيدة الأولى في أوكرانيا: "إذا بدأ اليوم علينا أن نواصل القتال هذا ما يحفزني"، على حد قولها.

وأجاب زيلينسكي عند سؤاله عن عمليات استعادة خيرسون، بالقول: "هذا سؤال جدي وساكون صريحا معك وسأحاول أن أجيبك بطريقة لا تعطيك جوابا بكل صدق"، حسب قوله.

وتابع الرئيس الأوكراني قائلا: "لأن هذه العمليات العسكرية المخطط لها لا يمكن مناقشتها إلا في دائرة ضيقة وثم يتم تنفيذها بصمت وما أريده هو مفاجأة غير سارة للعدو وليس شيئا هم مستعدون له... لذلك فإنني أعتذر ولكن على مواطنينا والرأي العام أن يعرفوا أننا نعمل على خطوات جدية جدا تُخرج نتائج إيجابية لمواطني أوكرانيا وكل تلك المجتمعات التي تدعم السلام في أوكرانيا"، حسب قوله.

وسألت أمانبور زيلينسكي: "هل فعلا قلت للرئيس بايدن عندما عرضوا عليك أن يقوموا بإجلائك في البداية: أنا لا أريد من يوصلني بل أريد ذخيرة؟"، فأجاب زيلينسكي: "نعم، هذا صحيح، لم يتغير شيء، وأنت تعلمين أن جوابي لا يزال نفسه"، على حد قوله.