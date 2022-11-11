مقتل ضابط شرطة في حادث طعن ببروكسل

(CNN)-- قالت الشرطة البلجيكية، عبر تويتر، يوم الخميس، إن ضابط شرطة لقي مصرعه في حادث طعن بسكين وقع في بروكسل، فيما أُصيب المهاجم بجروح ونُقل إلى المستشفى.

وذكر متحدث باسم الشرطة البلجيكية، لشبكة CNN في رسالة بالبريد الإلكتروني: "تعرضت دورية للشرطة للهجوم من قبل شخص بسكين، وجاء رجال شرطة آخرون وأطلقوا النار على المهاجم، ونُقل إلى المستشفى".

وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، عبر حسابه على تويتر عن تعازيه بشأن الضابط المتوفى، وقال عبر حسابه على تويتر: "ضباط شرطتنا يخاطرون بحياتهم كل يوم للحفاظ على مجتمعنا آمنا"، ووصفت وزيرة الداخلية البلجيكية أنيليس فيرليندن الحادث بأنه "دراما مروعة وأخبار مفجعة"، فيما ذكر عمدة بروكسل، فيليب كلوز، أن الهجوم "دراما لا تطاق".

وقال المتحدث باسم مكتب المدعي العام، إريك فان دويز، لشبكة CNN، إن حادث الطعن "يشتبه في أنه له صلة بالإرهاب".

وذكرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إنها "صُدمت" لمقتل ضابط الشرطة أثناء أداء واجبه.