صباح الجمعة.. آخر توقعات CNN بسباق السيطرة على الكونغرس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—يحتدم الصراع بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في سباق السيطرة على الكونغرس بمجلسيه، النواب والشيوخ وذلك خلال الانتخابات النصفية التي تشهدها البلاد.

وفيما يلي نستعرض لكم آخر توقعات CNN حتى الساعة 11:55 بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (7:55 صباحا بتوقيت مكة):

مجلس النواب:

الجمهوريون: 211 مقابل 198 للديمقراطيين

مجلس الشيوخ:

الجمهوريون: 49 مقابل 48 للديمقراطيين

وما زالت هوية الحزب الذي سيسيطر على مجلسي الشيوخ والنواب غير محسومة مع استمرار فرز الأصوات.

ويحتل سباقا مجلس الشيوخ في أريزونا ونيفادا مركز الصدارة، بينما يتجه سباق جورجيا إلى جولة الإعادة في 6 ديسمبر، ويحتاج الجمهوريون إلى انتزاع مقعدين ديمقراطيين للفوز بالأغلبية.