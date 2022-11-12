دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—انتزع الحزب الديمقراطي، مقعد مجلس الشيوخ بولاية أريزونا من الحزب الجمهوري وذلك بعد فوز سيفوز السناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا، مارك كيلي، بولاية كاملة مدتها 6 سنوات، وفقا لتوقعات CNN، متغلبًا على الجمهوري بليك ماسترز، الذي كان مدعومًا من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفيما يلي نستعرض لكم آخر توقعات CNN في صراع السيطرة على الكونغرس الأمريكي بمجلسيه، الشيوخ والنواب حتى الساعة 5:00 صباحا بتوقيت غرينتش:

مجلس النواب:

الجمهوريون: 211 مقابل 203 للديمقراطيين

مجلس الشيوخ:

الجمهوريون: 49 مقابل 49 للديمقراطيين

ويبدو أن الجمهوريين يقتربون ببطء من مقاعد الأغلبية (218) التي من شأنها أن تمنحهم أغلبية في مجلس النواب، لكن العديد من السباقات في الكونغرس بما في ذلك في كاليفورنيا وكولورادو لا تزال غير واضحة.