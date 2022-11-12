أردوغان يبحث مع بوتين إمكانية تحويل صفقة الحبوب إلى اتفاق سلام

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إنه يأمل أن يتمكن من التحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام المقبلة حول إمكانية تحويل الاتفاق الذي يهدف إلى ضمان ممر لممر آمن للسفن التي تحمل صادرات الحبوب من أوكرانيا إلى "ممر سلام"، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الحكومية TRT.

ونقلت TRT عن أردوغان قوله للصحفيين في طريق عودته من زيارة لأوزبكستان: "في لقائي الأخير معه (بوتين)، قلت إنني أعتقد أنه سيكون من المناسب أن يأتي إلى إندونيسيا (لحضور مجموعة العشرين)، لكنه قال "سأقوم بإجراء تقييم وسأبلغ وفقًا لذلك".

وأضاف: "في خلال يومين إلى ثلاثة، إذا كان بإمكاني الاتصال به، فيمكنني أن أجد الفرصة للتحدث معه حول ما يفكر فيه؛ ما هي الخطوات التي سيتخذونها، خاصة خلال هذه العملية، عند نقطة تحويل الحوار إلى سلام".

وقال أردوغان: "لذلك، نتساءل في ممر الحبوب هذا كيف يمكننا فتح ممر سلام من هنا، نحن نبذل قصارى جهدنا. بالطبع، آراء السيد بوتين وحدها ليست كافية هنا. سنلتقي بالطبع أيضًا مع زيلينسكي لطرح رأيهم حول ما يفكرون به هنا وكيف يرون مثل هذا الشيء. وسنبحث عن طرق لمعرفة ما إذا كانت هذه الوساطة ستقودنا إلى السلام".

وتابع: "لكن في الوقت الحالي، أهم شيء بالنسبة لنا هو تشغيل ممر الحبوب هذا بجدية".

وقال مسؤولون روس وإندونيسيون إن بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين المقبلة في بالي شخصيًا، وأن روسيا ستمثل من قبل كبار المسؤولين الآخرين، بما في ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.