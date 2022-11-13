نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أظهرت توقعات شبكة CNN أن الحزب الديمقراطي سيحتفظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ بعد انتصاراته في منافسات متقاربة بالانتخابات النصفية في نيفادا وأريزونا.

وتتوقع CNN فوز السيناتورة الديموقراطية كاثرين كورتيز ماستو على الجمهوري آدم لاكسالت في سباق مجلس الشيوخ في نيفادا، وأن يحتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وفيما يلي نستعرض لكم توقعات CNN حتى الساعة الـ10:30 ليلا بالتوقيت الشرقي (6:30 صباحا بتوقيت مكة)

مجلس النواب:

الجمهوريون 211 مقابل 204 للديمقراطيين

مجلس الشيوخ:

الجمهوريون 49 مقابل 50 للديمقراطيين

ويبدو أن الجمهوريين يقتربون ببطء من المقاعد الـ 218 التي من شأنها أن تمنحهم أغلبية في مجلس النواب، لكن العديد من السباقات بما في ذلك في كاليفورنيا وكولورادو لا تزال غير واضحة.