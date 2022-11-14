اللقاء الأول كرئيسين.. بايدن يصافح شي جين بينغ في إندونيسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- صافح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الصيني، شي جين بينغ، شخصيا للمرة الأولى منذ أن أصبحا رئيسين لبلديهما، ليطلقا محادثات حول قضايا عالية المخاطر قد تؤثر على العالم بأسره.

واتخذ الرئيسان خطوات باتجاه بعضهما من جانبين متعاكسين في صالة استقبال الفندق، وتصافحا أمام صف من الأعلام الأمريكية والصينية عند الساعة 4:36 بتوقيت شرقي أمريكا و5:36 دقيقة بالتوقيت المحلي.

وابتسم الرئيسان لكاميرات المصورين وظهر مترجم وهو ينقل كلام شي لبايدن قائلًا: "من الجيد رؤيتك".

ويلتقي الرئيسان الأمريكي والصيني على الأراضي الإندونيسية في مدينة بالي على هامش قمة مجموعة العشرين.