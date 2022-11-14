اجتماع لمسؤولي الاستخبارات الأمريكية والروسية في تركيا

(CNN)-- أكدت تركيا، الاثنين، أنها استضافت اجتماعًا حول "الأمن الدولي" بين رئيسي جهازي المخابرات الروسية والأمريكية في وقت سابق الاثنين، بحسب بيان لرئيس دائرة الاتصالات في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون.

وجاء في البيان "نؤكد أن تركيا استضافت اجتماعًا بين رئيسي وكالتي المخابرات الروسية والأمريكية في وقت سابق اليوم. واستضافته وكالة المخابرات الوطنية، يمثل هذا الاجتماع مساهمة رئيسية أخرى من قبل تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان في السلام العالمي".

وأضاف أن الاجتماع تناول "التهديدات ضد الأمن الدولي بداية باستخدام الأسلحة النووية".

وأضاف البيان "بعد أن استضافت اجتماعًا بين وزيري خارجية أوكرانيا وروسيا وتسهيل صفقة الحبوب ، ستواصل تركيا التفاوض مع جميع الأطراف المعنية من أجل السلام ولن تمتنع عن اتخاذ مبادرة خلال هذه العملية".