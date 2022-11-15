قصف على كييف مع دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا

بعد هدوء نسبي.. غارات تهز كييف تزامنًا مع اجتماع قادة مجموعة السبع

كييف، أوكرانيا (CNN)-- انطلقت تحذيرات من الغارات الجوية في أنحاء أوكرانيا، وسط وابل متوقع من الصواريخ الروسية.

وفي العاصمة كييف، قالت الإدارة العسكرية بالمدينة إن دوي انفجارين سُمع وأمرت السكان بالبقاء في الملاجئ.

وأضافت أن أربعة صواريخ أسقطت.

قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو في Telegram ، "هجوم على العاصمة. وفقًا للمعلومات الأولية ، تم استهداف مبنيين سكنيين في حي بيشيرسكي (السكني). تم إسقاط عدة صواريخ من قبل الدفاع الجوي فوق مدينة كييف. المسعفون وعمال الإنقاذ في موقع الضربات".

وقال كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني ، إنه في كييف، "تم اكتشاف سقوط صاروخين روسيين. أصابت أسلحة العدو المباني السكنية. ويعمل رجال الإنقاذ والأطباء بالفعل في الموقع".

وقال إن قوات الدفاع الجوي دمرت عدة صواريخ.

سبب الانفجار غير واضح - سواء كان اعتراضًا أو تأثيرًا أو أي شيء آخر.

قال أندريه يرماك ، رئيس مكتب رئيس أوكرانيا، على تويتر: "ترد روسيا على خطاب زيلينسكي القوي في مجموعة العشرين بهجوم صاروخي جديد".