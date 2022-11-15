روسيا تحظر دخول الممثل جيم كاري ردا على عقوبات كندا

(CNN)-- أعلنت روسيا، يوم الاثنين، أنها فرضت حظرا على دخول 100 مواطن كندي، من بينهم الممثل الأمريكي الكندي جيم كاري، ردا على عقوبات كندا على موسكو.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إنها أضافت المزيد من الكنديين إلى "القائمة السوداء" التي تضم المئات من الشخصيات الغربية.

وأضافت: "ردا على فرض رئيس الوزراء جاستن ترودو للعقوبات ضد القيادة الروسية والسياسيين والبرلمانيين وممثلي الأعمال والخبراء والصحفيين والشخصيات الثقافية، وكذلك أي شخص تعتبره السلطات الكندية غير مرغوب فيه، فإنه تم حظر دخول 100 مواطن كندي على أساس المعاملة بالمثل".

وكانت موسكو فرضت في مارس / آذار حظرا على دخول رئيس الوزراء الكندي.

يذكر أن روسيا تعرضت لعدد كبير من العقوبات الغربية جراء غزوها لأوكرانيا في فبراير/ شباط الماضي، وقامت موسكو بالرد بفرض عقوبات مضادة.